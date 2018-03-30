Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США

Генеральный прокурор Юрий Луценко не смог съездить по делам по США. 27 марта в Амстердаме главе ГПУ не дали сесть в самолет в Нью-Йорк.

Сообщается, что причиной якобы была аннулированная американская виза. Такую информацию обнародовал на своей странице в Фейсбуке лидер партии "Народный контроль", народный депутат Дмитрий Добродомов.

Что характерно, Луценко сразу же прокомментировал это сообщение фразой: "Клиника там у вас без Мишико". В ответ депутат предложил "генеральному" прямо опровергнуть информацию о поездке, однако Луценко этого не сделал.

По словам источника в силовых структурах, Луценко полетел на встречу с некими лоббистами продвигать в тамошних политических кругах свое назначение премьер-министром Украины.

Таким образом, случай с Луценко - показатель общего ухудшения отношения США ко всей команде президента, отмечают эксперты.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в декабре пользователи обсуждали фото, на котором генпрокурор Юрий Луценко, преклонив колено, принимает у президента страны Петра Порошенко новый флаг и целует символику ГПУ. Снимок был сделан в честь Дня работников прокуратуры на Украине и выложен на официальном сайте президента Украины.