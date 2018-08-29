Украина пытается нарваться на войну в Черном и Азовском море

Военные Украины принимают участие в совместных учениях "Шторм-2018" на Черном море. Эксперты считают, что армия Украины тренируется воевать с армией России, хотя по данным пресс-службы ВМС ВСУ, конечной целью является отработка возможности противопоставления "вооруженной агрессии с морского направления".

Как пояснил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, таким образом военные усовершенствуют практические навыки, отрабатывая на первом этапе управление войсками в ходе ведения противовоздушной обороны, а на втором - стабилизацию обороны морского побережья.

В учениях принимаю участие Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы специального транспорта минобороны Украины.

Издание "Думская" отмечает, что маневры идут в Черном море, а также в Одесской и Николаевской областях с задействованием ВМСУ, авиационных бригад, истребителей и штурмовиков тактической авиации, и ряда подразделений Воздушного командования "Юг".

Напомним, ранее заместитель руководителя МИД Елена Зеркаль сообщила, что Киев не будет разрывать соглашение с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Тем не менее сегодня Киев обвиняет Москву в блокировании судов, идущих через Керченский пролив, что является причиной финансовых потерь. Хотя в этом случае, отметила она же, пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Не так давно украинский вице-адмирал Сергей Гайдук предлагал заминировать фарватеры Азовского моря и осуществлять проводку украинских судов с помощью военного эскорта. Как это делать при условии того, что большая часть флота осталась у причалов в Севастополе после вхождения в 2014 году Крыма в состав России.

Фактически, украинские источники постоянно твердят о блокировании Россией грузовых портов в Азовском море. Данные Центра анализа стратегий и технологий показывают, что с 14 августа Россия фактически закрыла для Украины Керченский пролив. Как сообщил главред BlakcSeaNews Андрей Клименко, порты Мариуполь и Бердянск почти прекратили работу.

Что характерно, причиной этого стали ответные действия россиян на задержание в марте траулера «Норд». А остановка 10 августа танкера «Механик Погодин» привела к тому, что данном секторе морского судоходства Россия задержала 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты.

Стоит добавить, что стандартный досмотр занимает от 2 до 6 часов. Простои такого рода могут оцениваться в 15 тыс. долларов за час. Реакцией президента Петра Порошенко стало заявление о намерении «помешать» России досматривать суда в Азовском море. Более "практичную" идею высказал экс-заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко - попытаться привлечь к конвоированию морских сил НАТО.

Хотя по мнению первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, Украина все равно не будет обладать необходимыми ресурсами для блокировки российских портов на Черном море. Украина, конечно, может перевести конфликт в юридическую плоскость и обратиться в международные судебные инстанции. Киев сегодня ждет, что ЕС примет новые санкции против России из-за возведения Крымского моста.

Хотя в этом случае Москва однозначно ответит зеркально и ситуация будет только усугубляться, а никак не решаться.