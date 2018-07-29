Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам

Посольства ФРГ, Франции и Великобритании в США получили предостерегающие письма от сенаторов-республиканцев. В тексте отмечено, что многие американские санкции возникли из "принятых конгрессом федеральных законов", поэтому не стоит обходить запретительные меры, касаемые Ирана, отмечает t-online.de.

Портал, ссылаясь на обращение, передает строки послания: в них призыв "соблюдать все американские санкции", а также тревога по поводу желания обойти закон США.

Авторы сообщения не преминули предупредить, что попытка игнорировать запретительные меры Вашингтона может повлечь за собой последствия: "действия со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США".

Напомним, в мае Вашингтон заявил о выходе из соглашения с Тегераном по ядерной сделке. Оно было достигнуто три года назад после переговоров 6 стран. Также США восстановили все запреты против государства и тех стран, что ведут с ним бизнес.

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