Госдеп опять начал сыпать угрозами из-за "не тех" газопроводов

Фирмы, работающие над проектом "Северный поток — 2", обрекают себя на риск санкций. Это заявление прозвучало от зам госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсиса Феннона. Причем никаких конкретных сроков или ограничительных мер он не назвал.

Фото: nord-stream2.com

Вашингтон не уставал заявлять: компании, помогающие поставке российского сырья в Европу, в немилости у США. На хельсинской встрече с российским коллегой американский президент Дональд Трамп пообещал Москве, что будет конкурировать с ней на рынке, поставляя сжиженный природный газ.

Феннон, недавно посетивший Варшаву, Киев и Афины, подчеркнул, что Вашингтон продолжит доносить идею энергетической безопасности через диверсификацию маршрутов, источников и поставок энергии. Продолжая мысль, заместитель госсекретаря обмолвился о возможных санкциях для соратников России в деле строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Напомним, "Северный поток — 2" включает работу над созданием 2 сетей газопровода, общая мощность которых будет равна 55 миллиардов кубометров газа в год. "Трасса" газа пройдет от берегов РФ под Балтийским морем и "вынырнет" в Германии.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что фирма Nord Stream 2 уже начала укладывать первые трубы.

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