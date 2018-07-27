Госдеп опять начал сыпать угрозами из-за "не тех" газопроводов

Фирмы, работающие над проектом "Северный поток — 2", обрекают себя на риск санкций. Это заявление прозвучало от зам госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсиса Феннона. Причем никаких конкретных сроков или ограничительных мер он не назвал.
Вашингтон не уставал заявлять: компании, помогающие поставке российского сырья в Европу, в немилости у США. На хельсинской встрече с российским коллегой американский президент Дональд Трамп пообещал Москве, что будет конкурировать с ней на рынке, поставляя сжиженный природный газ.
Феннон, недавно посетивший Варшаву, Киев и Афины, подчеркнул, что Вашингтон продолжит доносить идею энергетической безопасности через диверсификацию маршрутов, источников и поставок энергии. Продолжая мысль, заместитель госсекретаря обмолвился о возможных санкциях для соратников России в деле строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Напомним, "Северный поток — 2" включает работу над созданием 2 сетей газопровода, общая мощность которых будет равна 55 миллиардов кубометров газа в год. "Трасса" газа пройдет от берегов РФ под Балтийским морем и "вынырнет" в Германии.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что фирма Nord Stream 2 уже начала укладывать первые трубы.
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