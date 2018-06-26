Киноакадемия США разрешит четырем россиянам выдавать "Оскары"

Руководство американской киноакадемии пригласило российского кинооператора Михаила Кричмана, сценариста Олега Негина и монтажера Анну Масс, а также композитора Софию Губайдулину вступить в ряды киноакадемиков США.
Об этом говорится на сайте киноакадемии, где обнародован список новых членов академии кинематографических искусств и наук США.
Как пишет РИА Новости, киноакадемию в последние годы не раз критиковали за то, что большинство ее членов составляют пожилые белые мужчины.
На сей раз 49% приглашенных новых членов - женщины, а 38% от общего числа - представители не белой расы. Больше всего приглашений направлены представителям актерской профессии, в числе новых потенциальных членов киноакадемии - обладатели номинаций на "Оскар" актеры Тимоти Шаламе и Дэниэл Калуя, комедийная актриса Эми Шумер.
В числе возможных новых членов оказались французские режиссеры Мишель Гондри и Жан-Пьер Жёне, итальянский режиссер Лука Гуаданьино, корейский режиссер Ли Чхан Дон, режиссер из Китая Лоу Е, американский режиссер Шон Бэйкер и другие.
Церемония вручения премии американской киноакадемии, ежегодно вручающей золотые статуэтки "Оскаров" фильмам и деятелям кинематографа, которых считает лучшими в мире, в очередной раз обернулась разочарованием для России: "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, номинированная в числе картин "на иностранном языке", осталась за бортом, а лучшей документалкой признали "Икар" - "расследование" Брайана Фогеля о допинге в российском спорте.
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