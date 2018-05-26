Bild: бундесверу сегодня хвастаться нечем

Немецкая пресса не в первый раз возвращается к теме реального состояния бундесвер и приходит к неутешительным выводам.

Как пишет издание Bild, Федеральная счётная палата Германии провела ряд проверок и обвинила министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен в том, что та сознательно "скрывала дефициты и приукрашивала статистику".

Автор материала Кай Вайзе писал, что "при том, что официально известно о боевой готовности бундесвера, и так уже хуже некуда: в прошлом году ни одна подводная лодка не была пригодна для эксплуатации; задействованы могли быть меньше половины фрегатов, танков, ну и лишь каждый третий боевой вертолёт. И теперь получается, что даже это ещё не вся правда!"

Отметим, что в докладе Федеральной счётной палаты Германии говорится, что Урсула фон дер Ляйен называла "боеготовыми" корветы без вооружений, корабли без управляемых ракет и подводные лодки без экипажа.

В итоге "во время же обеих операций бундесвер из-за дефицитов не смог сдержать данные международному сообществу обещания", - резюмировал Вайзе.

Как сообщала "Правда.Ру", не так давно президент США Дональд Трамп "выставил счет" канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в 375 миллиардов долларов за услуги НАТО. Счет был предъявлен лидеру Германии в ходе закрытой встречи в Вашингтоне.

Одного из немецких министров этот счёт откровенно возмутил и он назвал его "возмутительным" и сказал, что такие требования ставят перед собой задачу напугать другую сторону.

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