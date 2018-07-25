CNN ударил по Трампу записью о его романе

СМИ опубликовало аудио, где слышно, как американский президент обсуждает со своим бывшим юристом Майклом Коэном возможность выкупить авторские права на публикацию истории о нем и модели Playboy Карен Макдугал. Она рассказала о 10-месячном романе с Трампом. Об этом сообщает РБК.

Фото: Fotodom.ru

Запись изъяли сотрудники ФБР при обыске у Коэна по делу о банковских махинациях и финансовых нарушениях во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Трамп и Коэн обсуждают на записи сделку по перекупке прав на историю модели о романтических отношениях с американским президентом у холдинга American Media, который издает таблоид National Enquirer. Тогда представители American Media заплатили Макдугал $150 тысяч за рассказ о романе с Трампом. В итоге материал опубликован не был.

Качество аудио оставляет желать лучшего. Долетают обрывки фраз, где экс-адвокат Трампа озвучивает фразу "нам придется заплатить" и упоминает слово "финансирование". Американский президент говорит о платеже наличными. Что конкретно лидер хотел предложить остается не ясным, так как запись обрывается.

Юристы Трампа заявляют, что ни один платеж сделан не был. Один из них опроверг любую возможность платежа наличными.

Любой, кто знает что-либо о кампании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных денег. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован", - заявил Алан Футерфас.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс комментировала появившуюся в СМИ новость: охлаждения в отношении Трампов. Она пояснила, что Мелания живет в Белом доме, а не у своих родителей, как сообщила на своих страницах Washington Post.

Газета заинтересовалась темой в контексте скандала: связи американского лидера и порнозвезды. Женщина утверждает, что 12 лет назад у нее был роман с Трампом.

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