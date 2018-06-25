Волгоградские правоохранители во время чемпионата мира по футболу работают в усиленном режиме.
Неделю назад две гражданки Китая на собственной машине ехали в Волгоград на матч между командами Англии и Туниса. На трассе в области девушки попали в ДТП, потеряли много времени и могли опоздать на матч.
Сообщается, что они попытались добраться до Волгограда самостоятельно, но смогли доехать только до Городищенского района, где наконец обратились за помощью к сотрудникам ГИБДД. На тот момент до начала игры на стадионе оставалось сорок минут.
В итоге иноостранок довезли до «Волгоград Арены» на патрульной машине менее чем за полчаса, так что гостьи из Китая всё-таки смогли вовремя пройти на стадион.
Другому болельщику, фанату из Великобритании, повезло меньше. 50-летний Кристиан из Великобритании попал в больницу после серьёзного ДТП. Он не смог посетить "Волгоград Арену", и был вынужден довольствоваться прямой трансляцией матча прямо в палате.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что как бы рьяно не предостерегали организаторы ЧМ-2018 иностранных болельщиков от различных происшествий, и как не просили россиян радушно встретить фанатов из-за рубежа, первых курьезов избежать не удалось. Гости двух главных столиц нашей страны - Москвы и Санкт-Петербурга - начали обращаться в правоохранительные органы.
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