Представитель России впервые выбран в Victim Support Europe

Российского правозащитника Ольгу Костину избрали в руководящий орган Victim Support Europe. Это произошло на XXXII конференции Ассоциации организаций по поддержке потерпевших от криминальных преступлений. Форум проходит сегодня в Стокгольме. Представитель РФ избран на эту должность в первый раз.

Общество существует более четверти века и объединяет 46 НКО, поддерживающих людей, что пострадали от незаконных действий в 28 государствах Европы. Каждый год эти организации помогают двум миллионам пострадавшим.

Кроме того, Victim Support Europe обучает участников, позволяя им знакомиться с новыми технологиями и методиками, разработанными в этой области. Каждый год на конференцию приезжают более двух сотен профессионалов со всего мира.

В 2016 году Ассоциация организовала сеть, которая действует в разных странах и помогает людям пережить террористические атаки. Цель Victim Support Europe — помочь всем, кто подвергся атакам. Москву в этой сети представляет Фонд поддержки пострадавших от преступлений. Он входит в Ассоциацию с 2008 года.