Экс-министру ДНР разрешили остаться в России

Экс-министр культуры ДНР Наталья Воронина останется в России.

В Twitter политика Олега Царева говорится: "пять минут назад выиграли апелляцию по Наталье Ворониной. Теперь ограничения для нее на обратный въезд в Россию сняты. Решение первой инстанции полностью отменено. Спасибо всем, кто помогал отстоять Наташу!"

"Правда.Ру" на днях сообщала о том, что Воронина могла быть депортирована на Украину с запретом въезда на территорию России на пять лет. Царев пояснил, что ее миграционная карта оказалась просрочена. Уроженка Донецка Наталья Воронина не смогла остаться в рамках миграционного режима в связи с тяжелой болезнью.

"После длительного больничного отпуска она не смогла получить своевременное разрешение от своего работодателя на выезд и тем самым нарушила закон. Наталья является основным кормильцем и помощью семье в Донецке, и именно эти обстоятельства вынудили ее продолжить работать на территории Российской Федерации с просроченной миграционной картой, дабы помочь своей семье", - сообщил Царев.

Напомним, Воронина в свое время была министром культуры, оказывала поддержку инвалидам, детям-сиротам, регулярно организовывает передачу гуманитарной помощи семьям пострадавших, потерявшим жилье во время обстрелов территорий республики со стороны украинской нацгвардии.

Читайте больше:

Экс-министра ДНР высылают из России на Украину