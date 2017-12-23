"Ростех": первые поставки С-400 в Турцию планируются в 2019 году

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия поставит Турции первые комплексы противовоздушной обороны С-400 в конце 2019 года.

mil.ru

По его словам, важно сначала подписать контракт. Чемезов при этом не стал уточнять объем поставок. Напомним, ранее Турция анонсировала скорое подписание соглашения о поставке ракетно-зенитных комплексов С-400.

Первая поставка Анкаре российских зенитно-ракетных систем С-400 будет осуществлена в 2019 году. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телеканала NTV.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития, член парламентской комиссии по национальной обороне Мурат Байбатур заявил о том, что НАТО не вправе чинить препятствий для поставки в Турцию российских С-400, а высказываемые в связи с этим опасения, по его мнению - проявление двойных стандартов.

Депутат напомнил, что в некоторых странах-членах альянса используются системы, произведенные вне НАТО. Например, Греция использует комплексы С-300.

"Если к Греции вопросов нет, а по отношении к Турции возникает беспокойство, то это двойные стандарты. Это неправильный подход. Ни у кого нет права оспаривать решения, которые Турция принимает в отношении собственной безопасности", - заявил Байбатур.