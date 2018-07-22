ДНР: Киев подготовил отряд снайперов для Донбаса

Украинские власти сформировали в Донбассе снайперскую группу. В нее вошли военные из Службы безопасности страны и Вооруженных сил. Сообщение об этом поступило от руководителя пресс-центра оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова.
Активизировал столкновение снайперов на рубежах командующий операциями объединенных сил Сергей Наев, отметил спикер. Он также пояснил, что по закрытому распоряжению в текущем месяце сформировали группу из 30 снайперов.
Это подразделение находится под началом зам командующего операциями объединенных сил и базируется в Краматорске. Кроме того, Безсонов рассказал об оснащении: из бюджета выделили деньги на покупку снайперского оружия американского производства Remington и Barrett, специальной формы, навигационных планшетов, дальнометов и портативных метеостанций.
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