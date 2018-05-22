Россия собралась обложить США пошлинами на полмиллиарда долларов

537,6 миллиарда долларов — такова величина пошлины, о возможности ввода которой российское правительство направило документы в ВТО. Причиной, что побудила Москву к таким действиям, стали недавно введенные пошлины со стороны Вашингтона на алюминий и сталь из России.

Аналогичные пошлины Соединенные штаты Америки ввели и против ряда других государств. Союзники США оказались недовольны решением Вашингтона, и американцам в срочном порядке пришлось ввести мораторий на ранее изданные указы.

С Россией у Соединенных штатов особые отношения — в круг союзников Вашингтона Москва не входит, и поэтому пошлины в отношении России уже вступили в действие.

Всемирная торговая организация отмечает, что действия США являются незаконными, так как противоречат предписаниям не вводить дополнительных пошлин и демпинговых мер. Такое поведение США является грубым нарушением правил, установленных ВТО, хотя Вашингтон это, судя по всему, не сильно тревожит.

Стоит отметить, что похожая ситуация не так давно складывалась между Вашингтоном и Пекином. Тогда США начали целую торговую войну, из которой победителем, впрочем, вышел Китай. По итогам противостояния американскому правительству пришлось договариваться и идти КНР на уступки, отменяя свои же введенные ранее ограничения.

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