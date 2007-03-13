На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"

На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.

Журналист Владимир Бойко утверждает, что президент Зеленский назначил в июне 2020 года председателем Службы внешней разведки "личного водителя Байдена" Валерия Кондратюка.

Такую кличку среди подчиненных в СВР Кондратюк получил из-за того, что вице-президент США Джо Байден во время визитов на Украину требовал вызывать Кондратюка в качестве шофера для поездки в аэропорт "Борисполь".

"Поскольку Кондратюк является чуть ли не официальным агентом американской разведки на Украине, то им с Байденом было о чем поговорить в защищенном лимузине", - предположил Бойко.

Журналист приводит данные, в соответствии с которыми в 2013 году в СБУ было начато расследование деятельности Кондратюка. Согласно материалов уголовного дела, его завербовали в 90-е годы прошлого века спецслужбы США.

В 2001 году Валерий Кондратюк, в свою очередь, "привлек к сотрудничеству с американской разведкой консула Украины в Вашингтоне Виктора Наливайченко. Наливайченко возглавлял СБУ при двух президентах Ющенко и Порошенко.

В соответствии с инсайдерской информацией, "водитель Байдена" стал одним из основных каналов связи между демократами США и офисом президента Зеленского.

В частности, именно благодаря настойчивым рекомендациям Кондратюка глава офиса президента Андрей Ермака выступил с инициативой запретить публикацию разговоров высших должностных лиц государства.

Прежде всего, имеются в виду переговоры Порошенко с Байденом, которые были опубликованы в мае и июне текущего года.

"Ряд депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским, уже начали кампанию по отставке Кондратюка с должности главы СВР", — пишут авторы телеграм-канал "Русский Демиург".

Впрочем, ничего удивительного или неожиданного в "открытии", сделанном журналистом, нет. Оно лишь подтверждает историю, начавшуюся еще в 2007году.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Вашингтон подсказал Киеву дорогу в пропасть

Не особо интересуясь мнением украинского населения, Конгресс США выразил готовность принять Украину в Североатлантический альянс. Даже американские политологи признают, что для Киева это может обернуться катастрофой. Тем не менее, команда Ющенко четко следует курсом, который навязан из Вашингтона. Может быть, уместно предположить, что "оранжевые" уже задумались о деньгах, которые выделяются кандидатам на вступление в НАТО?

Итак, Палата представителей Конгресса США проголосовала за дальнейшее расширение НАТО. Накануне голосования этот законопроект под названием "Акт 2007 года о консолидации свободы в НАТО" был одобрен комитетом Сената по международным отношениям. Американские законодатели считают, что в Альянс необходимо принять Албанию, Хорватию, Македонию, Грузию и Украину.

Главой сенатского комитета является сенатор-демократ Джозефа Байден. Соавторами документа выступили сенаторы-республиканцы Ричард Лугар, Джон Маккейн, сенатор-демокрaт Кристофер Додд и другие. Таким образом, речь идет о полной идентичности взглядов обеих американских партий на процесс расширения НАТО — в том числе, как видно, за счет государств постсоветского пространства. Что ж, американцы в этом вопросе едины как никогда.

Балканские страны — отдельная тема (например, генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявлял недавно о желательности присоединения к альянсу Сербии). Однако взглянем, прежде всего, на Грузию и Украину.

Ничего себе заявочки!…

Как отмечается в одобренном документе, "Грузия и Украина заявили о своем стремлении вступить в евроатлантическое сообщество и, в частности, стремятся вступить в НАТО". Поэтому "Конгресс США призывает наших союзников в НАТО работать с Соединенными Штатами для реализации той роли, которую Организация Североатлантического договора играет в продвижении глобальной безопасности, включая дальнейшее содействие расширению и приему достойных государств, в особенности посредством присоединения Грузии к Плану по членству в НАТО, а также через признание прогресса в продвижении Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украины к выполнению требований и обязательств по членству в НАТО".

Послушать американцев, так получается, что большинство грузин и украинцев всей душой стремятся, как сказано в Акте, "вступить в евроатлантическое сообщество". А так ли это?

Что касается отношений на личном уровне, то президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко, что называется, нашли друг друга. Они любят встречаться, проводить вместе время и давать совместные пресс-конференции. Одна из них состоялась в первый день весны. Как отмечает РБК, Саакашвили подчеркнул, что интеграция Грузии в Североатлантический альянс необратима и уже "в ближайшие месяцы страна будет технически готова к переходу на новый этап сотрудничества с НАТО". При этом грузинский лидер не уточнил, вступит его страна в Альянс целиком или за вычетом Абхазии и Южной Осетии.

Ющенко, похоже, где-то в глубине души считает так же, как его грузинский друг, но в словах его нет той решимости и уверенности, какую демонстрирует Саакашвили. Вместе с тем, украинский президент сообщил, что более трети населения Украины сознают необходимость интеграции страны в НАТО, но, тем не менее, 40 % украинцев "еще нуждаются в определении". "Они не готовы сегодня сказать ни "нет", ни, самое главное, "да"", — пояснил Ющенко.

Между тем, по данным опроса, проведенного компанией "ФОМ-Украина", подавляющее большинство украинских граждан не поддерживают идею вступления в Альянс. Против членства в НАТО выступают более 64 процентов опрошенных, и только менее 20 процентов высказались "за", уточняет ИА "Новый регион".

Неадекватность или очковтирательство?

Рассмотрим случай Виктора Ющенко повнимательней, поскольку он представляет интерес во многих отношениях. Предположим, окружение украинского президента ("люби друзи") предоставило ему недостоверные или устаревшие данные. На протяжении 90-х годов прошлого века на Украине было много сделано для того, чтобы представить НАТО не как военную организацию, а чем-то вроде демократического клуба по интересам. В этот период действительно число сторонников вступления в Альянс среди украинцев достигало, по некоторым данным, 30-40% при примерно таком же количестве неопределившихся.

Многим открыла глаза военная кампания НАТО против Югославии. Со временем число неопределившихся уменьшалось, и к концу 2004 года (год президентских выборов) большинство украинцев свое отношение к альянсу сформировало. И вот уже на протяжении 2-3 лет ни один (!) соцопрос не дает сторонникам присоединения Украины к НАТО более 15-25%, а противникам менее 50%.

Поэтому даже если всех те, кто "не готовы сегодня сказать ни "нет", ни, самое главное, "да"", удастся с помощью информационной кампании превратить в убежденных евроатлантистов, необходимого большинства для обретения членства не набирается. Это если не принимать во внимание географический фактор (на юго-востоке Украины число противников вступления в НАТО составляет около 70%, а в Крыму — под 80%), а считаться с ним придется.

Однако действительно ли Ющенко настолько неадекватен? Ряд косвенных признаков заставляет в этом усомниться. Так на протяжении всей предвыборной кампании 2004 года прозападный кандидат ни разу не затронул непопулярную в народе тему, а делал акцент исключительно на европейском выборе. Правда, не исключено, что за это ему следует благодарить его консультантов, знающих реальное положение вещей и не имевших право рисковать. Поэтому о решительном отказе от многовекторности и безальтернативности евроатлантизма "жертва украинской политической кухни" заявил не раньше, чем прошла инаугурация.

В связи с этим возникает другое подозрение. Американцы при утверждении "Акта 2007 года о консолидации свободы в НАТО" также приняли решение о выделении из бюджета США финансовых средств пяти странам-кандидатам в рамках программы "содействия в сфере безопасности" для подготовки их к вступлению. Понятно, что будут это не миллиарды долларов, а гораздо меньше, поэтому эти деньги не в состоянии хоть в какой-то степени решить многочисленные проблемы украинской армии. Однако выделенных средств может оказаться вполне достаточно, чтобы заинтересовать ряд ключевых фигур украинского истеблишмента, когда необходимо будет принять "правильное решение".

Определяет, осуществляет, реализует…

Не лишним, учитывая вышесказанное, является вопрос, насколько корректно представлять слова Виктора Ющенко как заявление от лица страны. Проблема здесь в том, как понимает украинский президент свои права, которые на поверку оказываются обязанностями. Ющенко и его окружение напирают на то, что президент в соответствии с конституцией страны "осуществляет руководство" внешней и оборонной политикой, тогда как премьер-министр (на сегодняшний момент — Виктор Янукович) только реализует ее. Действительно, если смотреть под таким углом, то Янукович в вопросах внешней политики является подчиненным президента и обязан выполнять то, что ему диктует шеф.

Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что Ющенко и "люби друзи" трактуют основной закон страны превратно. Ведь на Украине, как это ни странно, есть еще парламент, и именно Верховная Рада, согласно конституции, "определяет основы внешней и оборонной политики", и только затем президент "осуществляет руководство", а премьер "реализует".

Из пяти политических сил, прошедших в Раду, Компартия, Соцпартия и Партия регионов выступают против членства в НАТО. В пропрезидентский блок "Наша Украина" входит 6 партий. Из них только половина записала в своих программах необходимость вступления в Альянс, остальные застенчиво эту тему опустили. Блок Юлии Тимошенко тоже, как правило, упорно замалчивает тему присоединения Украины к Организации Североатлантичекого договора, аргументируя такую позицию тем, что у страны есть дела и поважнее. Однако жажда реванша вынуждает Тимошенко заручиться американской поддержкой.

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В Вашингтоне у нее не было другого выхода, как говорить то, что хотели от нее услышать американцы. В электоральном смысле эта американская выходка Тимошенко вполне может выйти ей на следующих выборах боком. Возможно, леди Ю исповедует принцип Фокса из "Места встречи изменить нельзя" ("Жизнь без риска, как пища без соли"). На что, правда, Горбатый заметил при случае: "Дорисковался гаденыш!…"

Поддержать стремление к катастрофе

Но вернемся к двухпалатному и двухпартийному решению Вашингтона. Чем оно грозит, в частности, Украине? Помнится, в разгар Майдана с весьма прозорливым, как представляется, предостережением выступил на страницах The International Herald Tribune старший эксперт Фонда Карнеги Анатоль Ливен. В своей статье западный эксперт называет опасной ошибкой намерение Запада "интегрировать Украину в западные институты через принятие ее в НАТО".

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По убеждению Ливена, в этом случае "Украина может стать открытыми воротами к катастрофе". Не исключено, что американцы именно этого и добиваются. Ющенко и его "люби друзи" оказываются топ-менеджерами этого курса. Впрочем, они-то могут вступать во что угодно — вряд ли кто-то будет возражать. А вот у граждан страны нелишне было бы спросить их мнения по этому поводу. И принципам демократии это не противоречит…