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Источник Правда.Ру

Atlantic Resolve: США запускает план "Барбаросса" против России

Мир

Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса. 

Atlantic Resolve: США запускает план "Барбаросса" против России. 387044.jpeg
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Данная акция проводится в рамках операции Atlantic Resolve. В Бельгии сообщили о прибытии в порт Антверпена судна с 85 танками M-1 Abrams и личным составом в 3,3 тыс. человек. 

По сути, идет переброска 1-й бронетанковой бригады ("Дьявольская бригада") 1-й мотопехотной техасской дивизии Армии США. В перспективе  ожидается прибытие двух транспортных кораблей с 2,5 тыс. машин. 

При всем том Польша в 2017 году уже получила около 2500 единиц различной техники - в том числе 87 танков "Абрамс", 18 самоходных гаубиц "Паладин", 144 боевые машины пехоты "Бредли" и другие броневики, а также инженерную технику на колесном и гусеничном ходу. При этом 3500 военнослужащих Армии США, доставили на самолетах транспортной авиации. 

Напомним, что руководство НАТО планировало перебросить до 6 тыс. единиц бронетехники, из которых предположительно 3600 - танков, предназначенных для четырех усиленных бригад, чей личный состав будет при необходимости моментально переброшен в Европу по воздуху.

Как прокомментировал происходящее вице-адмирал Джеймс Фогго, США и союзники всегда готовы защитить себя. Особенно роскошно эта фраза смотрится на фоне того, что войска Запада стоят у границ России от Эстонии до Болгарии.   

При этом в апреле в Средиземноморье прибыла авианосная ударная группа, в составе которой авианосец Harry S. Truman и вооруженные "Томагавками" ракетный крейсер и пять эсминцев. Общая ударная сила США в регионе превосходит российскую, но жто не мешает делать громкие заявления о "защите".

Именно по этим "соображениям" НАТО продолжает развивать силы быстрого реагирования в Европе. По мнению шведского издания Svenska Dagbladet, если кому-то придет в голову напасть на Россию, то будет ли он готов к действиям в условиях сложного рельефа, а также иметь в виду самих русских, обладающих колоссальным опытом ведения войн? 

С учетом исторических реалий нападение на эту страну представляется вообще делом бесперспективным, пишет издание, особенно с учетом того, что НАТО не привыкло передвигаться в любых дорожных условиях и даже там, где дорог вовсе нет. 

Характерны в этой связи учения "Зимний лагерь", которые зимой этого года проходили в Эстонии. Бедные британские солдаты были вынуждены пробираться "по пояс" в снегу, спать в палатках, в то время как температура воздуха опускалась ниже 19 градусов мороза. Это для войск НАТО в принципе непосильный труд, но теоретизировать-то можно до бесконечности. 

Эксперты также отмечают, что в варианте с войной против России ставки будут делаться на сухопутные и воздушные силы. Издание отмечает, что в рамках национальной оборонной стратегии США переориентируются с операций по борьбе с терроризмом на противостояние со "старыми врагами по холодной войне".

С учетом того, что США собираются  "расширить свое присутствие" в регионе, учитывая "растущую угрозу" от России и тихоокеанского региона в ближайшие годы  начнется серьезный конфликт.

"США и НАТО, привыкшие к дешёвым и лёгким победам (по крайней мере, в краткосрочном плане - в долгосрочном плане Ирак, Афганистан, Ливия, Косово вряд ли вообще можно считать победами), испытают тяжёлый шок, если им доведётся встретиться с российскими вооружёнными силами",-  отмечали военные эксперты.

По мнению аналитиков, "правило номер 1 на первой странице книги о войне таково: "Не идти в поход на Москву". Это пробовали делать разные люди, и Наполеон, и Гитлер, и ничего хорошего из этого не вышло". 

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Темы сша война европа
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