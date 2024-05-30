Дмитрий Песков прокомментировал саботаж Венгрии

Песков прокомментировал независимую позицию Венгрии в Европейском союзе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге прокомментировал позицию Венгрии по вопросу поддержки Украины.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По мнению, не все страны-члены ЕС могут проводить независимую политику, которая не всегда находит понимание со стороны других стран-членов. Виктор Орбан, лидер Венгрии, уделяет особое внимание интересам своей страны. Это не всегда нравится другим странам ЕС, которые не приветствуют такую самостоятельность. В результате Орбан сталкивается с давлением со стороны Евросоюза.

Москва не может предсказать, какие последствия для Венгрии могут иметь действия по сопротивлению антироссийским санкциям.