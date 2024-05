На этот раз Эстония возмущена буями: российские пограничники вызвали шквал эмоций изменением границы на реке Нарва

Начальник погрануправления Восточной префектуры Эрик Пургель выразил озабоченность в связи с действиями российских пограничников, которые приступили к демонтажу пограничных буев на реке Нарва, сообщает EADaily.

