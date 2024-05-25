На этот раз Эстония возмущена буями: российские пограничники вызвали шквал эмоций изменением границы на реке Нарва

В Эстонии возмутились снятием буев российскими пограничниками на реке Нарва

Начальник погрануправления Восточной префектуры Эрик Пургель выразил озабоченность в связи с действиями российских пограничников, которые приступили к демонтажу пограничных буев на реке Нарва, сообщает EADaily.

Фото: Police and Border Guard Board is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти буи устанавливаются ежегодно как Эстонией, так и Россией, чтобы определить границу на реке. Однако на этот раз Россия выразила недовольство относительно выбранных мест установки буев, заявив, что не согласна с расположением около половины из 250 буев.

В ходе ночи эстонские пограничники заметили, что российские коллеги начали снимать буи, и за одну ночь было удалено 24 буя. Это вызвало напряжение и возмущение в Эстонии.