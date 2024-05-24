Владимир Путин: "Еврокомиссары несут всякую пургу"

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Президент Владимир Путин резко прокомментировал угрозы еврокомиссара грузинскому премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Еврокомиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу... Это безобразие просто и всё."

Ранее стало известно, что премьеру Кобахидзе звонил еврокомиссар и требовал немедленно прекратить принятие закона об иноагентах и прозрачно намекал на судьбу словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который стал жертвой покушения и едва не был убит.

Владимир Путин своим комментарием одновременно высказал негласную поддержку грузинскому премьеру и дезавуировал один из ключевых институтов Евросоюза, признав еврокомиссаров опасными демагогами, которых слушать приличные люди не должны.