Президент Владимир Путин резко прокомментировал угрозы еврокомиссара грузинскому премьер-министру Ираклию Кобахидзе.
"Еврокомиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу... Это безобразие просто и всё."
Ранее стало известно, что премьеру Кобахидзе звонил еврокомиссар и требовал немедленно прекратить принятие закона об иноагентах и прозрачно намекал на судьбу словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который стал жертвой покушения и едва не был убит.
Владимир Путин своим комментарием одновременно высказал негласную поддержку грузинскому премьеру и дезавуировал один из ключевых институтов Евросоюза, признав еврокомиссаров опасными демагогами, которых слушать приличные люди не должны.
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