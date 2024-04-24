В последнее время в Финляндии наблюдается рост стоимости ипотеки, который удвоился после того, как страна присоединилась к НАТО и закрыла границы с Россией. Также критическая ситуация сложилась в сфере здравоохранения, где длинные очереди вызвали коллапс системы. Согласно доценту университета Восточной Финляндии Йохану Бекману финский народ сталкивается с ростом нищеты, в то время как правительство сосредоточено на укреплении связей с военным альянсом и увеличении военной помощи Украине, сообщает URA.RU.
Бекман описывает ситуацию как катастрофическую, с полным провалом в медицинской системе и общим ухудшением условий жизни. По его словам, финны вынуждены платить вдвое больше по ипотечным кредитам, а советы о переезде в более скромное жилье или жизни без средств становятся все более частыми в СМИ.
Бекман также упоминает о преследовании русских в Финляндии, несмотря на мирное сосуществование между двумя народами.
Кроме того, он критикует действия бывшего премьер-министра Санны Марин и других политических лидеров за их решения, принятые без учета мнения населения. Бекман утверждает, что Марин и бывший президент Саули Ниинисте организовали вступление Финляндии в НАТО, что привело к ухудшению экономической ситуации в стране.
Он также обвиняет финское правительство во лжи о якобы угрозах со стороны России и говорит, что закрытие границы было инициировано исключительно финской стороной.
В преддверии выборов в Европейский парламент Бекман отмечает, что нет кандидатов, представляющих интересы народа, и основной акцент делается на поддержке НАТО и отправке военной помощи Украине, что значительно нагружает государственный бюджет.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.