"Везде очереди, ипотека взлетела в 2 раза": как живут в Финляндии после вступления в НАТО

Финский политолог Бекман: ставки в стране по ипотеке выросли из-за НАТО в 2 раза

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В последнее время в Финляндии наблюдается рост стоимости ипотеки, который удвоился после того, как страна присоединилась к НАТО и закрыла границы с Россией. Также критическая ситуация сложилась в сфере здравоохранения, где длинные очереди вызвали коллапс системы. Согласно доценту университета Восточной Финляндии Йохану Бекману финский народ сталкивается с ростом нищеты, в то время как правительство сосредоточено на укреплении связей с военным альянсом и увеличении военной помощи Украине, сообщает URA.RU.

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Бекман описывает ситуацию как катастрофическую, с полным провалом в медицинской системе и общим ухудшением условий жизни. По его словам, финны вынуждены платить вдвое больше по ипотечным кредитам, а советы о переезде в более скромное жилье или жизни без средств становятся все более частыми в СМИ.

Бекман также упоминает о преследовании русских в Финляндии, несмотря на мирное сосуществование между двумя народами.

Кроме того, он критикует действия бывшего премьер-министра Санны Марин и других политических лидеров за их решения, принятые без учета мнения населения. Бекман утверждает, что Марин и бывший президент Саули Ниинисте организовали вступление Финляндии в НАТО, что привело к ухудшению экономической ситуации в стране.

Он также обвиняет финское правительство во лжи о якобы угрозах со стороны России и говорит, что закрытие границы было инициировано исключительно финской стороной.

В преддверии выборов в Европейский парламент Бекман отмечает, что нет кандидатов, представляющих интересы народа, и основной акцент делается на поддержке НАТО и отправке военной помощи Украине, что значительно нагружает государственный бюджет.