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Конгресс США одобрил пакет финансовой помощи Украине на 61 млрд.$

Конгресс США готов выделить 61 млрд.$ как бы на помощь Украине

2:54
Мир

Конгресс США 20 апреля одобрил пакет помощи Украине на 61,4 млрд.$.

Конгресс США готов выделить 61 млрд.$ как бы на помощь Украине
Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

При голосовании голоса распределились в соотношении 310 " за" против 112 "против". Таким образом, многомесячное, длившееся с октября 2023 года, обсуждение финансовой помощи Украине близится к завершению: сенат и президент США вскоре подпишут этот законопроект. Основным препятствием была позиция республиканского большинства в конгрессе. Республиканцы были недовольны недостаточным финансированием защиты границы с Мексикой, выражали сомнения в эффективности помощи коррумпированному режиму в Киеве и высказывали опасения относительно возможной эскалации в гибридном конфликте с Россией.

Однако тот факт, что выделяемые как бы на помощь Украине 61 млрд. $ отнюдь не будут перечислены на счета киевских марионеток, а будут израсходованы в самих Штатах или под их непосредственным контролем сумел повлиять на позицию большинства республиканцев, в том числе и спикера, Майка Джонсона, который ранее о выделении помощи Украине и слышать не желал.

Итак большая часть средств, запрошенных президентом Байденом для помощи Украине, останутся в США. Бюджетный запрос Белого дома предусматривает почти $61,4 млрд для киевского режима.

$46,1 млрд составляют оборонные расходы, а $11,8 млрд — прямая бюджетная поддержка Украине, которую впрочем тоже необходимо будет расходовать на цели, указанные из Вашингтона..

$30,6 млрд из $46,1 млрд останутся в США и будут направлены на программы пентагона.

По подсчётам аналитиков, украинскому режиму достанется прямой транш около 8 млрд.$,  Вероятно, механизм контроля за расходами тоже отлажен будет надёжнее. Иными словами, украинских ворюг " к кормушке" будут подпускать под жёстким контролем ворюг американских.

Владимир Путин неоднократно отмечал тотальную коррупцию и масштабное казнокрадство в американском военном ведомстве, и поэтому огромные суммы, выделяемые на военные нужды и помощь Украине не должны впечатлять: значительная их часть будет украдена.

В Кремле уже отреагировали на эту новость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал её так:

"Решение палаты представителей США принять законопроект о помощи Украине еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину".

Из результатов голосования в конгрессе можно сделать вывод о том, что США не намерены замораживать конфликт на Украине. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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