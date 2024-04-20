Конгресс США 20 апреля одобрил пакет помощи Украине на 61,4 млрд.$.
При голосовании голоса распределились в соотношении 310 " за" против 112 "против". Таким образом, многомесячное, длившееся с октября 2023 года, обсуждение финансовой помощи Украине близится к завершению: сенат и президент США вскоре подпишут этот законопроект. Основным препятствием была позиция республиканского большинства в конгрессе. Республиканцы были недовольны недостаточным финансированием защиты границы с Мексикой, выражали сомнения в эффективности помощи коррумпированному режиму в Киеве и высказывали опасения относительно возможной эскалации в гибридном конфликте с Россией.
Однако тот факт, что выделяемые как бы на помощь Украине 61 млрд. $ отнюдь не будут перечислены на счета киевских марионеток, а будут израсходованы в самих Штатах или под их непосредственным контролем сумел повлиять на позицию большинства республиканцев, в том числе и спикера, Майка Джонсона, который ранее о выделении помощи Украине и слышать не желал.
Итак большая часть средств, запрошенных президентом Байденом для помощи Украине, останутся в США. Бюджетный запрос Белого дома предусматривает почти $61,4 млрд для киевского режима.
$46,1 млрд составляют оборонные расходы, а $11,8 млрд — прямая бюджетная поддержка Украине, которую впрочем тоже необходимо будет расходовать на цели, указанные из Вашингтона..
$30,6 млрд из $46,1 млрд останутся в США и будут направлены на программы пентагона.
По подсчётам аналитиков, украинскому режиму достанется прямой транш около 8 млрд.$, Вероятно, механизм контроля за расходами тоже отлажен будет надёжнее. Иными словами, украинских ворюг " к кормушке" будут подпускать под жёстким контролем ворюг американских.
Владимир Путин неоднократно отмечал тотальную коррупцию и масштабное казнокрадство в американском военном ведомстве, и поэтому огромные суммы, выделяемые на военные нужды и помощь Украине не должны впечатлять: значительная их часть будет украдена.
В Кремле уже отреагировали на эту новость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал её так:
"Решение палаты представителей США принять законопроект о помощи Украине еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину".
Из результатов голосования в конгрессе можно сделать вывод о том, что США не намерены замораживать конфликт на Украине.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.