Конгресс США одобрил пакет финансовой помощи Украине на 61 млрд.$

Конгресс США 20 апреля одобрил пакет помощи Украине на 61,4 млрд.$.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain