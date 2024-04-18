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Олаф Шольц обещал Украине шесть систем ПВО Patriot

Канцлер ФРГ обещал Украине "утешительный приз" в виде шести систем ПВО

0:52
Мир

Канцлер Олаф Шольц обещал передать Украине шесть систем ПРО Patriot от лица всех партнёров по НАТО.

Канцлер ФРГ обещал Украине "утешительный приз" в виде шести систем ПВО
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

По единогласному мнению всех союзников, участвующих в обсуждении обеспечении обороноспособности Украины, страна более всего нуждается в укреплении систем ПВО и ПРО. В связи с этим та же Германия уже около года поставляет Украине мобильные комплексы Iris-T, поставлялись также и системы Patriot. 

Однако Россия не считает поставки систем Patriot большой проблемой. Гиперзвуковые ракеты без труда управляются с этими системами. Алгоритм уничтожения этих систем уже отработан: для выявления мест дислокации этих систем запускаются более медленные цели, после чего прилетают гиперзвуковые ракеты и уничтожают системы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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