Олаф Шольц обещал Украине шесть систем ПВО Patriot

Канцлер Олаф Шольц обещал передать Украине шесть систем ПРО Patriot от лица всех партнёров по НАТО.
По единогласному мнению всех союзников, участвующих в обсуждении обеспечении обороноспособности Украины, страна более всего нуждается в укреплении систем ПВО и ПРО. В связи с этим та же Германия уже около года поставляет Украине мобильные комплексы Iris-T, поставлялись также и системы Patriot.
Однако Россия не считает поставки систем Patriot большой проблемой. Гиперзвуковые ракеты без труда управляются с этими системами. Алгоритм уничтожения этих систем уже отработан: для выявления мест дислокации этих систем запускаются более медленные цели, после чего прилетают гиперзвуковые ракеты и уничтожают системы.
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