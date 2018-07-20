Германские СМИ: бундесвер стал армией слабаков

Германия всерьез взялась за физподготовку солдат. К этому руководство подтолкнула смерть кандидата в офицеры и массовые обмороки новобранцев в ходе марш-бросков.

Фото: flickr.com

По этой причине, как отмечает Welt, спортивная нагрузка в армии увеличилась на 60%. Задача в том, чтобы солдаты стали более выносливыми, ибо в настоящий момент слабость — главный противник бундесвера.

Программа уже дала результаты. Как рассказал тренер рядовых мотопехоты в городе Хагенов, во время первого теста, оценивающего форму, 4 новобранца не смогли продержаться, вися не перекладине, более 4 секунд. Через 6 недель работы с упражнением на должном уровне справились все.

Стоит отметить, что солдаты, с которыми пообщались журналисты Welt, также отметили продуктивность тренировок. Планируется, что через год спортивные нагрузки увеличатся во всех армейских подразделениях.

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