Врачей британской клиники заподозрили в убийстве 456 человек

Врача военного госпиталя в Госпорте в Гэмпшире обвиняют в доведении до смерти более 450 человек. Доктор Бартон необоснованно выписывала своим пациентам опиоиды, вещества сильно воздействующие на центральную нервную систему и ЖКТ.
Первые подозрения появились еще в 1998 году. Тогда пациентка клиники 91-летняя Глэдис Ричардрс перенесла операцию на ноге и шла на поправку, но внезапно скончалась после назначений Бартон. Дочь Глэдис забила тревогу. Она первой обратилась в полицию.
Сотрудники начали проверку по 92 смертям в больнице. Однако достаточного количества доказательств вины врача не нашли, поэтому дело не открыли.
В итоге только в 2013 году в отчетах нашли информацию о том, что пациентам давали опиоидные вещества без имеющихся на то медицинских показаний. Это длилось с 1988 по 2000-е годы.
Такие назначения стали причиной смертей пациентов. Ответственной за них являлась Джейн Бартон. В ходе расследования обнаружилось, что всего из-за рецептов Бартон погибли 456 человек.
Независимая комиссия констатировала "пренебрежение человеческой жизнью", а действия руководства больницы, медицинских организаций и профсоюзов, местных политиков, коронеров и Королевской прокурорской службы - недостаточными для защиты пациентов и их родных.
Министр здравоохранения Великобритании считает возможным заведение уголовного дела.
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