Российская Федерация исходит из положения, что Совет Безопасности ООН должен вернуться к вопросу прекращения огня в Газе после Рамадана

По мнению России, Совет Безопасности ООН планирует рассмотреть установление долгосрочного режима прекращения огня в секторе Газа в ближайшее время. Об этом высказался постоянный представитель России при ООН, Василия Небензи.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic