Российская Федерация исходит из положения, что Совет Безопасности ООН должен вернуться к вопросу прекращения огня в Газе после Рамадана

По мнению России, Совет Безопасности ООН планирует рассмотреть установление долгосрочного режима прекращения огня в секторе Газа в ближайшее время. Об этом высказался постоянный представитель России при ООН, Василия Небензи.
Он подчеркнул, что после окончания Рамадана возникает необходимость активизировать дискуссию о прекращении огня. В Совете Безопасности ООН было заявлено, что существует уверенность во возвращении к рассмотрению данного вопроса в скором времени.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.