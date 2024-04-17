Российская Федерация исходит из положения, что Совет Безопасности ООН должен вернуться к вопросу прекращения огня в Газе после Рамадана

Небензя: СБ ООН должен вернуться к вопросу прекращения огня в секторе Газа

По мнению России, Совет Безопасности ООН планирует рассмотреть установление долгосрочного режима прекращения огня в секторе Газа в ближайшее время. Об этом высказался постоянный представитель России при ООН, Василия Небензи.

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Он подчеркнул, что после окончания Рамадана возникает необходимость активизировать дискуссию о прекращении огня. В Совете Безопасности ООН было заявлено, что существует уверенность во возвращении к рассмотрению данного вопроса в скором времени.