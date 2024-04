Израильтяне стали жертвами мошенников после ракетной атаки Ирана

Израильтяне стали жертвой мошенничества в особо крупном размере. Мошенники собрали на ракеты для "Железного купола" 2 млн.$.

