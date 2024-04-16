Израильтяне стали жертвами мошенников после ракетной атаки Ирана

Израильтян призвали собирать средства на ракеты для "Железного купола"

Израильтяне стали жертвой мошенничества в особо крупном размере. Мошенники собрали на ракеты для "Железного купола" 2 млн.$.

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После субботней атаки, когда была предпринята массированная атака ракет и беспилотников Ирана на Израиль, по словам мошенников, представлявшихся сотрудниками ЦАХАЛ, запас ракет для местной системы ПРО "Железный купол" иссяк и его необходимо срочно пополнять. Поскольку произошёл перерасход средств, то необходимы пожертвования.

Мошенников ищут. Мошеннические схемы подобного рода характерны для обществ, испытывающих стресс в связи с военными действиями.