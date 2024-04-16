Reuters: США предоставили гарантии сохранения жизни Джулиану Ассанжу

Суд в США пошли на уступки Лондону в деле гарантий сохранения жизни Ассанжу

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США согласились дать гарантии сохранения жизни Джулиану Ассанжу Высокому суду Лондона с целью его дальнейшей экстрадиции в США, где его обвиняют по ряду статей в связи с публикацией им закрытых данных, которые нанесли репутационный ущерб армии США.

Фото: commons.wikimedia.org by New Media Days

Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер, программист, основатель WikiLeaks — международной некоммерческой организации, которая публиковала секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации.

В апреле 2019 года правительство США обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Ассанжа в заговоре с целью совершения компьютерного вторжения. С апреля 2019 года, после того, когда его выдворили из посольства Эквадора, он находится в тюрьме Белмарш,

Британский суд отказывается на экстрадицию в США, поскольку там Ассанжу грозит смертная казнь.