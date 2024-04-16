В Швейцарии заявили о недопустимости участия в поиске и аресте российских активов

ШНП: помощь в аресте активов РФ совершенно не совместима с нейтралитетом Швейцарии

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Одна из основных политических партий в Швейцарии, Швейцарская народная партия (ШНП), выступила против участия страны в группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force) и в проекте Европейского небесного щита.

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В заявлении партии, посвященном законодательным планам ее фракции на период с 2023 по 2027 год, подчеркивается, что присоединение Швейцарии к указанным инициативам несовместимо с ее нейтралитетом.

Целевая группа REPO была учреждена 17 марта 2022 года из стран "Большой семерки", Австралии и Европейской комиссии. В прошлом году комиссия по внешней политике швейцарского парламента проголосовала против присоединения к REPO.

ШНП противостоит инициативе 22.3451 о присоединении Швейцарии к многонациональной целевой группе REPO для введения экономических санкций против России, указывая, что это противоречит нейтралитету страны. Также партия видит угрозу нейтралитету в возможном вступлении Швейцарии в систему европейской ПВО "Европейский небесный щит".

По мнению ШНП, после начала вооруженного конфликта на Украине доверие к нейтралитету Швейцарии серьезно пострадало. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и на данный момент объединяет 19 стран, включая членов НАТО, а также Швецию, Данию, Швейцарию и Австрию.