В Швейцарии заявили о недопустимости участия в поиске и аресте российских активов

Одна из основных политических партий в Швейцарии, Швейцарская народная партия (ШНП), выступила против участия страны в группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force) и в проекте Европейского небесного щита.

Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman is licensed under release this work into the public domain