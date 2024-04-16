Для покушения на Анатолия Шария Киев агитировал деятелей преступного мира и украинцев из Испании

РИА Новости: Покушение на Шария осуществляли представители преступного мира

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Участники покушения на Анатолия Шария были набраны украинской агентурой из числа украинцев, проживающих в Испании.

Фото: facebook.com by Anatoly Shariy is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме этого, из представителей местного преступного мира, заявил источник РИА Новости.

По информации, вербовка осуществлялась от имени российских спецслужб. При этом испанские правоохранители подходили к расследованию инцидента весьма формально, не проявив даже заинтересованности провести осмотр места происшествия.