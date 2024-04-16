Участники покушения на Анатолия Шария были набраны украинской агентурой из числа украинцев, проживающих в Испании.
Кроме этого, из представителей местного преступного мира, заявил источник РИА Новости.
По информации, вербовка осуществлялась от имени российских спецслужб. При этом испанские правоохранители подходили к расследованию инцидента весьма формально, не проявив даже заинтересованности провести осмотр места происшествия.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.