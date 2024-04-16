Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты дали ответ, как пережить утрату питомца
Как определить состояние двигателя по запаху моторного масла
RP: После освобождения Часов Яра ВС РФ пойдут на Славянск и Краматорск
РИА Новости: мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб
Меркурис: Сырский подтвердил тяжелое положение ВСУ в Часов Яре
ФНС: в России уже 10 млн самозанятых
Когда пикировать томаты в апреле?
"Автостат": россияне оформили всего 2296 коротких ОСАГО за всё время
Артур Смольянинов* появился в Сети после долгого перерыва и удивил публику внешностью
Для покушения на Анатолия Шария Киев агитировал деятелей преступного мира и украинцев из Испании

РИА Новости: Покушение на Шария осуществляли представители преступного мира

0:30
Мир

Участники покушения на Анатолия Шария были набраны украинской агентурой из числа украинцев, проживающих в Испании.

РИА Новости: Покушение на Шария осуществляли представители преступного мира
Фото: facebook.com by Anatoly Shariy is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме этого, из представителей местного преступного мира, заявил источник РИА Новости.

По информации, вербовка осуществлялась от имени российских спецслужб. При этом испанские правоохранители подходили к расследованию инцидента весьма формально, не проявив даже заинтересованности провести осмотр места происшествия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Последние материалы
РИА Новости: за покушением на Шария стоит Киев
Военный консультант Вадим Козюлин: воздушные шары тоже могут быть террористами
Почему ВСУ потерпели неудачу в Грайвороне? Разгадываем загадку!
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Семь привычек, необходимых для тех, кто стремится похудеть
Самая дешёвая съёмная квартира в Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц
Таиланд облегчил правила въезда для россиян
"РСХБ-Страхование" требует 896 млн рублей с управления ветеринарии в Воронеже
LADA Kalina стоит как новый айфон
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников