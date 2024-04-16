Майк Джонсон заявил, что конгресс США с субботу может проголосовать по помощи Киеву и замороженным российским активам

Джонсон: конгресс США может проголосовать в субботу по помощи Украине

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что палата собирается провести голосование по нескольким законопроектам в ближайшую пятницу. Они включают в себя вопрос дополнительной помощи Украине и инициативу по конфискации суверенных российских активов.

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Джонсон подчеркнул, что голосование будет проводиться по каждой из мер отдельно в рамках четырех различных частей, касающихся помощи различным регионам и национальной безопасности.

Он также отметил, что в один из документов будут добавлены санкции в отношении Ирана. Предполагается, что тексты законопроектов будут представлены во вторник, после чего законодателям будет предоставлено 72 часа на внесение поправок. Голосование по документам может начаться уже в пятницу.

Ранее Джонсон уже сообщал о планах по представлению законопроекта о дополнительной помощи Украине. Согласно источникам, он планирует выделить на помощь Украине 60 миллиардов долларов в отдельном документе, а не в рамках общего запроса Белого дома на национальную безопасность.

Последние поставки вооружений для Украины вызывают разногласия между Россией и США. Россия считает, что поставки оружия нарушают урегулирование конфликта и привлекают НАТО к ситуации. МИД России подчеркивал, что такие действия могут усугубить конфликт и привести к негативным последствиям. В то время как США и НАТО утверждают, что их действия направлены на поддержку Украины и нацеливаются на обеспечение безопасности региона.