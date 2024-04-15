Гендиректор МАГАТЭ: агентство собирается предложить осмотр ЗАЭС России и Украине

РИА Новости: Агентство МАГАТЭ намерено предложить Москве и Киеву провести оценку технического состояния Запорожской АЭС с учетом аспектов безопасности в текущем году, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси журналистам.
Он отметил, что ситуация приобретает новые характеристики, поскольку крупная атомная станция практически стоит уже два года, что является уникальной ситуацией и вызывает обеспокоенность по вопросам безопасности. Гросси сообщил, что ведется диалог с администрацией станции для решения этих вопросов.
Он подчеркнул необходимость проведения ряда проверок безопасности, особенно учитывая большое количество механических частей, насосов, трубопроводов и актуальность проверки свежего ядерного топлива. Гендиректор подтвердил, что планируется координация работы с Москвой и Киевом по данному вопросу.
"Мы рассчитываем на то, что смогу провести оценку в этом году после согласования с руководством АЭС", — добавил Гросси, выражая надежду на успешное выполнение этого плана в ближайшее время.
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