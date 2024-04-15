Анналена Бербок осваивает терминологию международного права

Бербок опять демонстрирует "двойные стандарты"

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Глава МИД Германии Анналена Бербок осудила "возмездие" Ирана по Израилю, заявив, что в международном праве такого понятия нет, а есть только понятие "самооборона".

Фото: kmu.gov.ua by Кабинет министров Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

При этом Бербок не считает, что Украина нарушает международное право, нанося удары по территории России, это является уже самообороной. Таким образом, налицо двойные стандарты, когда одни и те же деяния называются по-разному.

Иран нанёс "удар возмездия" в ответ на израильский теракт 1 апреля. Эти действия спровоцировали рост эскалации в регионе. США и их союзники не настроены на агрессию против Ирана и стараются не допустить Израиль к провокациям против Ирана.