Глава МИД Германии Анналена Бербок осудила "возмездие" Ирана по Израилю, заявив, что в международном праве такого понятия нет, а есть только понятие "самооборона".
При этом Бербок не считает, что Украина нарушает международное право, нанося удары по территории России, это является уже самообороной. Таким образом, налицо двойные стандарты, когда одни и те же деяния называются по-разному.
Иран нанёс "удар возмездия" в ответ на израильский теракт 1 апреля. Эти действия спровоцировали рост эскалации в регионе. США и их союзники не настроены на агрессию против Ирана и стараются не допустить Израиль к провокациям против Ирана.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.