Правительство Нидерландов выделит дополнительные 4,4 миллиарда евро на помощь Киеву

Нидерланды направят дополнительные 4,4 миллиарда евро Украине

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительной суммы в размере 4,4 миллиарда евро для оказания помощи Украине в течение периода 2024-2026 годов. Эта информация содержится в весеннем меморандуме, содержащем поправки к национальному бюджету.

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В документе отмечается, что дополнительные средства будут предоставлены на военную и гуманитарную поддержку Украины на указанный период. Информация о выделении указанной суммы была опубликована в меморандуме, опубликованном министерством финансов Нидерландов в первый день недели.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о планах своей страны выделить дополнительно 1 миллиард евро на поддержку вооруженных сил Украины в текущем году, а также 3 миллиарда евро в следующем 2025 году. По его словам, власти Нидерландов также выделат 400 миллионов евро для поддержания украинской экономики и проведения ремонта критически важной энергетической инфраструктуры.