Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На 72-м году жизни скончался летчик-испытатель Анатолий Квочур
ЗАЭС: выходные были напряжёнными, но без прилётов
IDC: глобальные поставки смартфонов выросли на 7,8%
Глава СБУ Малюк* подал апелляцию в российский суд
Кологривый заявил, что Иван Янковский получил главную роль в "Слове пацана" без кастинга
Рассказываем как размножать жимолость
Депутат Татьяна Буцкая: программу восстановления после родов нужно ввести в ОМС
Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко ликвидировали в Донецкой области
Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО
Посол России сказал, что Ближний Восток втянется в войну, если будет следовать принципу око за око

Викторов считает, что Ближний Восток втянется в войну, следуя принципу око за око

1:02
Мир

Анатолий Викторов, который является послом России в Израиле, считает, что Ближний Восток будет втянут в войну, если ситуация в регионе будет развиваться на основе принципа око за око, зуб за зуб. Об этом он рассказал во время эфира телеканала "Россия-24".

Викторов считает, что Ближний Восток втянется в войну, следуя принципу око за око
Фото: wikidata.org by Kobi Gideon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Викторов сказал, что при развитии обстановки по принципу око за око ничем хорошим это не закончится. Ближний Восток с большой вероятностью буде втянут в тяжелую войну в регионе.

Дипломат сказал, что РФ основывается на том, что власти Израиля после действий Ирана проявят рациональный и обдуманный подход.

Викторов подчеркнул, что следует исходить из того, что руководство Израиля не станет яро и поспешно раскручивать эту ситуацию и дальше, так как она приведет в тупик. В этом случае нужно проявлять разумность и аккуратность, обдуманность своих поступков. Он отметил, что со стороны властей Ирана было заявлено, что инцидент исчерпан и они не будут предпринимать каких-либо дальнейших действий.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
IDC: глобальные поставки смартфонов выросли на 7,8%
Глава СБУ Малюк* подал апелляцию в российский суд
Кологривый заявил, что Иван Янковский получил главную роль в "Слове пацана" без кастинга
Рассказываем как размножать жимолость
Депутат Татьяна Буцкая: программу восстановления после родов нужно ввести в ОМС
Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко ликвидировали в Донецкой области
Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО
Высокую пенсию на Украине получают 12 процентов пенсионеров
Израиль допускается к Играм под своим флагом, так как он не "нападающая сторона"
Стало известно, как Александр Петров относится к своему коллеге Юрию Борисову
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников