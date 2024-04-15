Посол России сказал, что Ближний Восток втянется в войну, если будет следовать принципу око за око

Викторов считает, что Ближний Восток втянется в войну, следуя принципу око за око

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Анатолий Викторов, который является послом России в Израиле, считает, что Ближний Восток будет втянут в войну, если ситуация в регионе будет развиваться на основе принципа око за око, зуб за зуб. Об этом он рассказал во время эфира телеканала "Россия-24".

Фото: wikidata.org by Kobi Gideon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Викторов сказал, что при развитии обстановки по принципу око за око ничем хорошим это не закончится. Ближний Восток с большой вероятностью буде втянут в тяжелую войну в регионе.

Дипломат сказал, что РФ основывается на том, что власти Израиля после действий Ирана проявят рациональный и обдуманный подход.

Викторов подчеркнул, что следует исходить из того, что руководство Израиля не станет яро и поспешно раскручивать эту ситуацию и дальше, так как она приведет в тупик. В этом случае нужно проявлять разумность и аккуратность, обдуманность своих поступков. Он отметил, что со стороны властей Ирана было заявлено, что инцидент исчерпан и они не будут предпринимать каких-либо дальнейших действий.