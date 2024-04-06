"Будет очень смешной конец". Продолжение пранка над главой МОК Бахом в среду может стоить ему карьеры

Российский пранкер Вован анонсировал "очень смешной конец" продолжения пранка с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, которое выйдет в среду. По словам пранкера, этот разговор может стоить чиновнику карьеры.
Об этом Владимир Кузнецов (настоящее имя пранкера) рассказал на площадке "Знание. Лекторий" в рамках образовательной программы Международной выставки-форума "Россия".
Во вторник Вован и Лексус (Алексей Столяров) от имени "высокопоставленного африканского политика" пообщались с Томасом Бахом. Глава МОК прокомментировал допинговый скандал с Камилой Валиевой и её дисквалификацию, отметив поддержку фигуристки российской властью и назвав происходящее "ужасным".
Также Бах высказался об участии трансгендеров в Олимпийских играх. Глава МОК заявил, что в некоторых видах состязаний, например, в тяжелой атлетике, их биологический пол может сыграть роль.
Пранкеры пообщались и с главой Всемирного антидопингового комитета (WADA) Витольдом Банькой. Он признался, что комитет вместе с МОК и Евросоюзом готовит масштабный заговор против Всемирных игр дружбы в России, и что современный спорт откровенно политизирован.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.