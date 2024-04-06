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"Будет очень смешной конец". Продолжение пранка над главой МОК Бахом в среду может стоить ему карьеры

Пранкер Вован: розыгрыш главы МОК Баха в среду может закончить его карьеру

1:14
Мир

Российский пранкер Вован анонсировал "очень смешной конец" продолжения пранка с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, которое выйдет в среду. По словам пранкера, этот разговор может стоить чиновнику карьеры.

Пранкер Вован: розыгрыш главы МОК Баха в среду может закончить его карьеру
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом Владимир Кузнецов (настоящее имя пранкера) рассказал на площадке "Знание. Лекторий" в рамках образовательной программы Международной выставки-форума "Россия".

Во вторник Вован и Лексус (Алексей Столяров) от имени "высокопоставленного африканского политика" пообщались с Томасом Бахом. Глава МОК прокомментировал допинговый скандал с Камилой Валиевой и её дисквалификацию, отметив поддержку фигуристки российской властью и назвав происходящее "ужасным".

Также Бах высказался об участии трансгендеров в Олимпийских играх. Глава МОК заявил, что в некоторых видах состязаний, например, в тяжелой атлетике, их биологический пол может сыграть роль.

Пранкеры пообщались и с главой Всемирного антидопингового комитета (WADA) Витольдом Банькой. Он признался, что комитет вместе с МОК и Евросоюзом готовит масштабный заговор против Всемирных игр дружбы в России, и что современный спорт откровенно политизирован.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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