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В УВКПЧ ООН заявили, что Газа в результате бомбардировок Израиля превратилась в руины

Представитель УВКПЧ ООН Лоуренс: целые кварталы Газы исчезли с лица земли

0:49
Мир

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс на брифинге в Женеве заявил, что израильские бомбардировки сектора Газа навсегда изменили облик этого анклава. По его словам, целые районы Газы были уничтожены и исчезли.

Представитель УВКПЧ ООН Лоуренс: целые кварталы Газы исчезли с лица земли
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лоуренс отметил, что сектор Газа кардинально преобразился в результате этих военных действий и больше не будет прежним.

Согласно отчету Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ), опубликованному в марте, более трети всех зданий в секторе Газа, а это около 88,9 тысяч объектов, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в этом регионе. Кроме того, по данным УВКПЧ ООН, предположительно, более 7 тысяч палестинцев погибли под обломками зданий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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