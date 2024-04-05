В УВКПЧ ООН заявили, что Газа в результате бомбардировок Израиля превратилась в руины

Представитель УВКПЧ ООН Лоуренс: целые кварталы Газы исчезли с лица земли

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Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс на брифинге в Женеве заявил, что израильские бомбардировки сектора Газа навсегда изменили облик этого анклава. По его словам, целые районы Газы были уничтожены и исчезли.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лоуренс отметил, что сектор Газа кардинально преобразился в результате этих военных действий и больше не будет прежним.

Согласно отчету Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ), опубликованному в марте, более трети всех зданий в секторе Газа, а это около 88,9 тысяч объектов, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в этом регионе. Кроме того, по данным УВКПЧ ООН, предположительно, более 7 тысяч палестинцев погибли под обломками зданий.