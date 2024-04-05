В УВКПЧ ООН заявили, что Газа в результате бомбардировок Израиля превратилась в руины

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс на брифинге в Женеве заявил, что израильские бомбардировки сектора Газа навсегда изменили облик этого анклава. По его словам, целые районы Газы были уничтожены и исчезли.
Лоуренс отметил, что сектор Газа кардинально преобразился в результате этих военных действий и больше не будет прежним.
Согласно отчету Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ), опубликованному в марте, более трети всех зданий в секторе Газа, а это около 88,9 тысяч объектов, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в этом регионе. Кроме того, по данным УВКПЧ ООН, предположительно, более 7 тысяч палестинцев погибли под обломками зданий.
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