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МИД Польши заявил, что Евросоюз оказал помощи Украине в два раза больше, чем США

Сикорский: ЕС оказал финансовой помощи Украине в двойном размере, в сравнении с США

1:24
Мир

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в объеме, вдвое превышающем поддержку, предоставленную Соединенными Штатами.

Сикорский: ЕС оказал финансовой помощи Украине в двойном размере, в сравнении с США
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, на данный момент европейские страны направили Киеву примерно в два раза больше средств, чем Вашингтон. Более того, в ближайшее время Украина получит дополнительные 50 миллиардов евро от ЕС.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа сообщила, что украинское государство расходует почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на нужды обороны, в то время как внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов. Ожидается, что дефицит бюджета будет только расти в связи с предстоящей волной мобилизации, поскольку потребуются существенные средства на выплату зарплат, обучение и экипировку призывников.

Ранее украинский парламентарий Александра Устинова отмечала, что дыры в государственном бюджете Украины восполняются за счет западной финансовой помощи, и в случае прекращения поддержки со стороны США, властям придется обращаться за содействием к странам G7. В конце ноября президент Владимир Зеленский утвердил проект бюджета Украины на 2024 год с дефицитом, превышающим 43 миллиарда долларов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Сикорский: ЕС оказал финансовой помощи Украине в двойном размере, в сравнении с США
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