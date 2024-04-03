Главное управление разведки (ГУР) Украины предостерегало российского лётчика-предателя Максима Кузьминова от переезда в Европу, сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на слова высокопоставленного сотрудника спецслужбы, бригадного генерала Дмитрия Тимкова.
"Максима Кузьминова предупредили, чтобы он не уезжал с Украины в ЕС. Он проигнорировал совет", — цитирует издание Тимкова.
Тело Кузьминова была найдено 19 февраля в муниципалитете Вильяхойоса в Испании. Полиция обнаружила его на пандусе гаража, с несколькими пулевыми ранениями. Ранее Кузьминов угнал на Украину вертолёт Ми-8, в котором находились два его сослуживца. Предположительно, они были убиты по прибытии на территорию Незалежной.
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