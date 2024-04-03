"Он проигнорировал совет". ГУР предупреждало лётчика Кузьминова, чтобы он не покидал Украину

Guardian: лётчика-предателя Кузьминова предостерегали от выезда в ЕС

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Главное управление разведки (ГУР) Украины предостерегало российского лётчика-предателя Максима Кузьминова от переезда в Европу, сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на слова высокопоставленного сотрудника спецслужбы, бригадного генерала Дмитрия Тимкова.

"Максима Кузьминова предупредили, чтобы он не уезжал с Украины в ЕС. Он проигнорировал совет", — цитирует издание Тимкова.

Тело Кузьминова была найдено 19 февраля в муниципалитете Вильяхойоса в Испании. Полиция обнаружила его на пандусе гаража, с несколькими пулевыми ранениями. Ранее Кузьминов угнал на Украину вертолёт Ми-8, в котором находились два его сослуживца. Предположительно, они были убиты по прибытии на территорию Незалежной.