В Испании, предположительно, нашли мертвым летчика Кузьминова, угнавшего военный вертолет ВС РФ

Тело угнавшего российский вертолет Ми-8 Кузьминова найдено в Испании

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тело Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет России, найдено мертвым в городе Ла-Вильяхойоса в Испании. Сообщение об этом появилось в испанских СМИ.

Фото: Вадим Савицкий

33-летний мужчина обнаружен на пандусе гаража с несколькими пулевыми ранениями. Известно, что Кузьминов в последнее время столкнулся с проблемой с алкоголем и наркотиками.

Максим Кузьминов привлек внимание общественности 9 августа, когда угнал вертолет Ми-8 вместе с двумя членами экипажа и приземлился на Украине. Сведения о судьбе экипажа остаются неизвестными, однако некоторые отчеты указывают на то, что возможно они были убиты, сопротивляясь угону.