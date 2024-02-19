Тело Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет России, найдено мертвым в городе Ла-Вильяхойоса в Испании. Сообщение об этом появилось в испанских СМИ.
33-летний мужчина обнаружен на пандусе гаража с несколькими пулевыми ранениями. Известно, что Кузьминов в последнее время столкнулся с проблемой с алкоголем и наркотиками.
Максим Кузьминов привлек внимание общественности 9 августа, когда угнал вертолет Ми-8 вместе с двумя членами экипажа и приземлился на Украине. Сведения о судьбе экипажа остаются неизвестными, однако некоторые отчеты указывают на то, что возможно они были убиты, сопротивляясь угону.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.