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На площадке Российского совета по международным делам обсудили роль России в деколонизации африканских стран

3:18
Мир

Сегодня на площадке Российского совета по международным делам состоялся экспертный круглый стол "Альянс государств как новый элемент региональной безопасности: вызовы и возможности для России", сообщает Федеральное интернет издание "Капитал страны". Впервые он прошёл в формате совместного участия экспертов из России и Альянса государств Сахеля с синхронным переводом на два языка — русский и французский.

На площадке Российского совета по международным делам обсудили роль России в деколонизации африканских стран
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Эксперты поделились своим видением путей выстраивания новой архитектуры региональной безопасности в условиях объединения Буркина-Фасо, Мали и Нигера и обсудили роль России во всех этих процессах.

Атташе по культуре и образованию Посольства Буркина-Фасо в РФ Тимбкьета Савадого подчеркнул, что члены Альянса рассматривают свое объединение как движение эмансипации и деколонизации, и рассчитывают, что к ним присоединятся и другие страны Африки. С этой точки зрения, Альянс рассматривает Россию как надёжного партнёра, имеющего серьёзный опыт строительства федеративного государства, и рассчитывает на обмен опытом в области законодательства и управления. Также атташе выразил уверенность, что у России и стран Альянса один враг — западная олигархия, и провел параллели между СВО и борьбой с террористами в зоне Сахеля.

Эксперты из Мали и Нигера согласились с буркинийским коллегой, что объединение в Альянс принципиально изменило политическую ситуацию в регионе и повысило эффективность борьбы с терроризмом. Директор Ассоциации "Альтернатива" Муса Чангари (Нигер) напомнил, что Альянс — это не первая попытка объединиться для борьбы с террористами. Алжир предлагал создание G5, но инициатива была задавлена западными странами. Альянс, созданный вопреки стараниями ЭКОВАС, показал себя в обеспечении региональной безопасности как весьма эффективная структура.

Однако сама проблема обеспечения безопасности в зоне Сахеля очень многогранна и решить её, по мнению директора Центра изучения проблем управления и безопасности Сахеля Бубакара БА (Мали), нужно комплексно. Необходима общая стратегия по стабилизации ситуация в регионе, с участием внешних игроков — в том числе России. Он также указал на необходимость формирования в странах Альянса общества, готового к развитию в условиях новой реальности.

В этом он был полностью созвучен с академиком РАН, почетным президентом Института Африки РАН Алексеем Васильевым, который уверен, что африканские проблемы должны решать сами африканцы, а Россия может использовать свои возможности в обеспечении безопасности, а также в продвижении образования и обмена культурным опытом.

Соорганизатором встречи выступил Центр народной дипломатии, руководитель которого Наталия Красовская рассказала о проекте открытия сети некоммерческих русских домов в Африке. Первый из них с начала года успешно работает в Буркина-Фасо, в ближайших планах открытие домов в Нигере и Мали, а также в Бурунди и Коморах. Она сообщила, что интерес к русскому языку есть не только у абитуриентов, но и граждан, которые ждут захода в Африку российских компаний и учат язык в расчёте на новую работу. В целом она отметила, что в Буркина-Фасо от России ждут стабильности — ключевого условия развития государства.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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