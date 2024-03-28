Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний выступила с заявлением на фоне новостей о готовности США провести ядерные испытания

В ОДВЗЯИ заявили, что США обязаны придерживаться моратория на проведения ядерных испытаний

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

В условиях сложившейся напряженной обстановки вокруг вопроса ядерных испытаний Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) призывает все государства-участники неукоснительно соблюдать мораторий на проведение подобных испытаний.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Такую позицию озвучил исполнительный секретарь Организации Роберт Флойд, комментируя заявления американских официальных лиц о готовности США возобновить ядерные испытания в случае соответствующего указания президента.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, Российская Федерация может последовать их примеру. Несмотря на это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый Генассамблеей ООН в 1996 году, призван предотвратить распространение ядерного оружия. В ноябре 2023 года Россия официально отозвала ратификацию этого договора на фоне растущей озабоченности в связи с действиями США, которые подписали, но не ратифицировали его. Замглавы МИД РФ отмечал, что Москва может зеркально ответить на действия Вашингтона.