Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний выступила с заявлением на фоне новостей о готовности США провести ядерные испытания

В условиях сложившейся напряженной обстановки вокруг вопроса ядерных испытаний Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) призывает все государства-участники неукоснительно соблюдать мораторий на проведение подобных испытаний.
Такую позицию озвучил исполнительный секретарь Организации Роберт Флойд, комментируя заявления американских официальных лиц о готовности США возобновить ядерные испытания в случае соответствующего указания президента.
Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, Российская Федерация может последовать их примеру. Несмотря на это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый Генассамблеей ООН в 1996 году, призван предотвратить распространение ядерного оружия. В ноябре 2023 года Россия официально отозвала ратификацию этого договора на фоне растущей озабоченности в связи с действиями США, которые подписали, но не ратифицировали его. Замглавы МИД РФ отмечал, что Москва может зеркально ответить на действия Вашингтона.
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