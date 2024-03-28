СМИ опубликовали кадры военного преступления, совершенного армией обороны Израиля в секторе Газа

Телеканал Al-Jazeera обнародовал шокирующее видео, на котором запечатлено, как израильские солдаты безжалостно расправились над двумя палестинцами. Камеры зафиксировали, как невооруженные мужчины, двигавшиеся по открытой местности вдоль побережья, были хладнокровно убиты.
На записи видно, что один из палестинцев пытался продемонстрировать мирные намерения, махая белой тканью, однако это не остановило израильских военных.
Согласно комментарию к видео, тела погибших были затем закопаны в песок израильским бульдозером. Сцена, запечатленная на записи, произошла, по информации телеканала, когда мужчины пытались вернуться в северную часть сектора Газа.
Видео демонстрирует жестокость действий израильских военных. Канал опубликовал видеозапись в социальных сетях, а также предоставил подробное описание событий на своем сайте.
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