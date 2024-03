СМИ опубликовали кадры военного преступления, совершенного армией обороны Израиля в секторе Газа

Your browser does not support the audio element.

Телеканал Al-Jazeera обнародовал шокирующее видео, на котором запечатлено, как израильские солдаты безжалостно расправились над двумя палестинцами. Камеры зафиксировали, как невооруженные мужчины, двигавшиеся по открытой местности вдоль побережья, были хладнокровно убиты.

Фото: www.idf.il by IDF Spokesperson's Unit is licensed under This file contains IDF content and released to Public domain by the Israeli Defence Forces Spokesperson's Unit