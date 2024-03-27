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Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в организации

Косово получило приглашение в ПАСЕ

1:09
Мир

Политический комитет ПАСЕ одобрил вступление Республики Косово в ПАСЕ (Парламентскую ассамблею совета Европы).

Косово получило приглашение в ПАСЕ
Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Этот шаг свидетельствует о двух явлениях. Во-первых, ПАСЕ всё более удаляется от своих изначальных принципов: приверженности идеалам демократии и легитимности. Во-вторых, перед Сербией, на чьей территории находится самопровозглашённое Косово, ставится выбор: остаться в ПАСЕ и тем самым де-факто признать независимость Косова, или выйти из организации и отказаться от любых перспектив евроинтеграции.

Касательно Косова, то, конечно, это квазигосударство отвечает всем новейшим принципам европейского политического дискурса. Управляемое шайкой ярых националистов, которые и понятия не имеют о правах человека и тому подобном, в своё время возглавляли бандформирования и занимались продажей органов убитых и пленных своих противников, Косово является достойным кандидатом в члены ПАСЕ с перспективой вступления в Евросоюз и НАТО.  

Разумеется, теперь совершенно ясно, что уважающим себя странам как России, нечего обсуждать в рамках ПАСЕ вместе с такими европейскими державами. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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