В Польше заявили, что они удвоят средства на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы

Польша намерена выделить вдвое больше средств на покупку боеприпасов для Украины

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Радослав Сикорский, который занимает пост главы МИЛ в Польше, сказал, что республика намерена увеличить вдвое вклад в инициативу Чехии по поставку вооружения Киеву из третьих стран. Он не озвучил, о какой сумме идет речь. Такое решение министр огласил после того, как провел переговоры в Риге с Кришьянисом Кариньшем, который является главой МИД в Литве.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Напомним вам, что 12 марта Сикорский посетил Америку. После этого визита он заявил, что Польша намерена подключиться к инициативе Чехии. Согласно которой в третьих странах будет закуплено 800 тыс. единиц боеприпасов для поставок Киеву. Министр отметил, что вклад его страны будет довольно большим.

В феврале Петр Павел, который является президентом Чехии, выступил с заявлением о том, что республика нашла возможность закупить вооружение для Украины. Эту закупку планируется осуществлять в третьих странах.