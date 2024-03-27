В Польше заявили, что они удвоят средства на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы

Радослав Сикорский, который занимает пост главы МИЛ в Польше, сказал, что республика намерена увеличить вдвое вклад в инициативу Чехии по поставку вооружения Киеву из третьих стран. Он не озвучил, о какой сумме идет речь. Такое решение министр огласил после того, как провел переговоры в Риге с Кришьянисом Кариньшем, который является главой МИД в Литве.
Напомним вам, что 12 марта Сикорский посетил Америку. После этого визита он заявил, что Польша намерена подключиться к инициативе Чехии. Согласно которой в третьих странах будет закуплено 800 тыс. единиц боеприпасов для поставок Киеву. Министр отметил, что вклад его страны будет довольно большим.
В феврале Петр Павел, который является президентом Чехии, выступил с заявлением о том, что республика нашла возможность закупить вооружение для Украины. Эту закупку планируется осуществлять в третьих странах.
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