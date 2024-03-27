"У отношений КНР и США несмотря на все может быть лучшее будущее", — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с представителями американских деловых кругов

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел встречу с представителями американских деловых кругов, в ходе которой обозначил ключевые принципы для развития китайско-американских отношений.
По словам китайского лидера, Китай и США являются одними из важнейших партнеров в мире. Он подчеркнул, что при взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве двусторонние отношения будут улучшаться.
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы китайско-американские торгово-экономические связи столкнулись с новыми вызовами. В этих условиях стороны должны руководствоваться принципами равноправия, следовать экономическим законам и рыночным правилам, расширять и углублять взаимовыгодное сотрудничество, уважая право друг друга на развитие.
Китайский лидер подчеркнул, что отношения между Китаем и США не могут вернуться в прошлое, но у них есть возможность построить лучшее будущее. По его мнению, странам следует извлечь уроки из недавних сложностей в двусторонних отношениях.
"Китайско-американские отношения не могут вернуться в прошлое, но у них может быть лучшее будущее", — подчеркнул глава КНР.
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