"У отношений КНР и США несмотря на все может быть лучшее будущее", — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с представителями американских деловых кругов

Your browser does not support the audio element.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел встречу с представителями американских деловых кругов, в ходе которой обозначил ключевые принципы для развития китайско-американских отношений.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.