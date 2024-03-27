Вопрос неукомплектованности армии Польши подняли на самом верху: глава БНБ заявил о необходимости вернуть обязательную службу

Глава БНБ Польши заявил о необходимости возвращения обязательной военной службы

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Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил о неотложной необходимости возобновления обязательной военной службы в Польше и призывал к началу обсуждений по этому поводу.

Фото: Министерство обороны Польши by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Public Domain

"Я не до конца понимаю, почему для нас эта дискуссия так трудна." — передает слова Яцека Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

По словам Севера, обязательная военная служба представляет собой не только участие в боевых действиях с автоматом в руках. Он подчеркивает, что эта сфера включает в себя широкий спектр задач, таких как логистика, планирование, обслуживание сложного вооружения, а также борьба в киберпространстве.

Обязательную службу в армии по призыву в Польше отменили в 2009 года, она была заменена службой на добровольной основе.