"Бесполезно и опасно", — экс-министр обороны Франции призвал не провоцировать Россию

Экс-министр Франции назвал попытки провоцировать Россию опасными

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В интервью изданию Point Эрве Морен, бывший глава министерства обороны Франции, высказал мнение о том, что провоцировать Россию небезопасно и неэффективно.

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Согласно его убеждению, Россия не представляет серьезной угрозы для НАТО, и альянс служит достаточным "барьером" для сдерживания России.

Морен подчеркнул, что Россия обладает ядерными и стратегическими вооружениями, что делает провокации по отношению к ней бесполезными и опасными. В этом контексте, бывший министр обороны Франции подчеркивает необходимость аккуратного подхода к отношениям с Россией, учитывая ее потенциал и роль ядерной державы.