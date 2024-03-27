В интервью изданию Point Эрве Морен, бывший глава министерства обороны Франции, высказал мнение о том, что провоцировать Россию небезопасно и неэффективно.
Согласно его убеждению, Россия не представляет серьезной угрозы для НАТО, и альянс служит достаточным "барьером" для сдерживания России.
Морен подчеркнул, что Россия обладает ядерными и стратегическими вооружениями, что делает провокации по отношению к ней бесполезными и опасными. В этом контексте, бывший министр обороны Франции подчеркивает необходимость аккуратного подхода к отношениям с Россией, учитывая ее потенциал и роль ядерной державы.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора Минэкономразвития.