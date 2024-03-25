Петер Сийярто заявил, что Венгрия никогда не отправит войска на Украину

Министр иностранных дел Венгрии напомнил позицию Венгрии по Украинскому вопросу

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Атомэскпо" заявил журналистам, что Венгрия ни при каких условиях не намерена отправлять войска на Украину.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"У Венгрии очень твердая позиция по этому вопросу. Для нас это красная линия. Мы никогда не отправим оружие на Украину и очевидно, что мы не отправляем войска".

Венгрия из всех стран Евросоюза и НАТО, не считая Турции, занимает самую благожелательную России позицию по вопросу войны на Украине. Руководство Венгрии хотя и осуждает военные методы решения Украинского вопроса, тем не менее требует прекращения эскалации противостояния и выступает за решение вопросов между Россией, Украиной и США за столом переговоров.

Венгрия постоянно поддерживает наиболее мягкие проекты санкционных пакетов и категорически не желает поставлять оружие на Украину и даже не позволяет провозить оружие на Украину транзитом через страну. Естественно, недавняя инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вызывает у премьер-министра Виктора Орбана и его главы МИД категорическое неприятие. Венгерские войска неоднократно вторгались на Украину ещё в Средние века, когда не было даже понятия "окраинных земель", но ничем благоприятным для Венгрии конфликты с Русью и Россией не заканчивались.