Линь Цзянь назвал обвинения Великобритании в хакерских атаках безосновательными и отверг их

В Китае отвергли обвинения Великобритании в хакерских атаках

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Линь Цзянь, который является официальным представителем МИД КНР, заявил, что безосновательные обвинения в хакерских атаках, которые поступили из Великобритании, Китай отвергает. Политик призвал не распространять ложную информацию.

Фото: wikimedia.org by Max12Max is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Цзянь сказал, что действия Пекина всегда были решительно настроены на пресечение вредоносных действий в киберпространстве. Так указано в законе страны. Китай хочет, чтобы все государства объединились, чтобы решить эту сложную проблему, отслеживая кибератаки сотрудничеством и диалогами. А если есть какие-либо обвинения, то предоставляли достаточное количество объективных доказательств. Без них обвинения будут считаться клеветой.

Цзянь призвал остановиться от политизирования вопросов кибербезопасности, перестать распространять лживые обвинения без доказательной основы.

Напомним, что ранее в правительстве Великобритании заявили о возможном введении санкций, направленных против Китая. Они объяснили это тем, что КНР поддерживает хакеров, которые атаковали киберпространство парламентариев Лондона.