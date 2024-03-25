Организаторы ОИ-2024 в Париже боятся атак террористов

Организаторы Олимпийских игр в Париже опасаются терактов

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По данным издания New York Times западные спортивные чиновники и сотрудники спецслужб считают вероятность терактов во время Олимпийских игр 2024 года в Париже крайне высокой.

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Специалисты выделяют три факторы террористических угроз.

Первый — это "спящие" ячейки ИГИЛ* (запрещена в России, террористическая организация). В связи с массовой миграцией 2015 года и неподконтрольной проповедью исламских радикальных учений во Франции наблюдается рост численности мусульман. И нет уверенности в том, что исламские радикалы могут атаковать спортсменов и болельщиков.

Второй — это арабо-израильский конфликт. Сборная Израиля является желанной целью для пропалестинских боевиков. В 1972 году во время Олимпиады в Мюнхене израильские спортсмены уже становились объектом нападения.

Третий — это, конечно, фактор "русских". Правда, непонятно, каким образом к терроризму могут быть причастны русские, если сборную России даже фактически не допускают на олимпиаду. Но нельзя исключать, что могут готовиться провокации против украинских спортсменов с тем, чтобы обвинить в них российские спецслужбы.

Во Франции уже введён максимальный уровень террористической угрозы.