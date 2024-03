По словам экс-министра страны, Сербия в праве потребовать возмещение ущерба от агрессии НАТО 1999 года

Бывший министр иностранных дел Югославии Живадин Йованович выразил мнение, что Сербия вскоре потребует компенсации за ущерб, причиненный бомбардировками НАТО в 1999 году. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International