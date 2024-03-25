По словам экс-министра страны, Сербия в праве потребовать возмещение ущерба от агрессии НАТО 1999 года

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Йованович: Сербия должна потребовать компенсации за ущерб от НАТО

Мир

Бывший министр иностранных дел Югославии Живадин Йованович выразил мнение, что Сербия вскоре потребует компенсации за ущерб, причиненный бомбардировками НАТО в 1999 году. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Йованович: Сербия должна потребовать компенсации за ущерб от НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его оценкам, прямой ущерб составил около 100 миллиардов долларов. Йованович утверждает, что последующие правительства, установленные НАТО после свержения Слободана Милошевича, намеренно занижали эту цифру.

По словам Йовановича, НАТО несет ответственность не только за материальный ущерб, но и за экологические последствия, включая загрязнение обедненным ураном. Он считает, что альянс совершил ошибку, полагая, что может быстро победить Югославию и свергнуть Милошевича.

Йованович отметил, что бомбардировки были масштабными и нацелены на всю гражданскую инфраструктуру, промышленность и жизненно важные объекты, такие как мосты, электросети и больницы. Целью было вызвать недовольство населения и свергнуть президента, разрушая гражданскую инфраструктуру, промышленность и экономику.

Он подчеркнул, что сербский народ проявил стойкость и восстанавливал разрушенные объекты в кратчайшие сроки. Бомбардировки нефтеперерабатывающих заводов привели к выбросу ядовитых веществ, вынуждая людей покидать свои дома.

Удары наносились также по рынкам, телерадиостанциям, включая белградский телецентр, где погибли 16 сотрудников. НАТО стремились подорвать моральный дух населения и спровоцировать протесты против Милошевича. Однако этого не произошло.

Йованович заключил, что бомбардировки были актом трусости и попыткой скрыть истинную цель НАТО — нанести ущерб и поднять народ против своего правительства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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